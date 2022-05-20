Киев, 20 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Понятия «русские» в Донбассе и Харьковской области должно перестать существовать. С такой инициативой в эфире телемарафона выступил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Дарья Драй ИА REGNUM Русские

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — заявил Подоляк, слова которого приводит издание «Страна. ua».

Он также призвал к тому, чтобы представителей власти Донецкой и Луганской Народных Республик там «не было физически».

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё дальше в своих предложениях пошёл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он и вовсе заявил о том, что идеологию под названием «Русский мир» нужно уничтожить. По его словам, «Русский мир — смертельная угроза для всей Европы, подобная раковой опухоли», а поддержки Украины в её конфликте с Россией недостаточно. Польский премьер-министр подчеркнул, что «эту чудовищную новую идеологию» необходимо искоренить полностью.

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