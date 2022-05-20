Саратов, 20 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Саратовской области в день проведения последнего звонка (21 мая) ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает администрация города Саратова.

Донор Нет алкоголю!

Розничная продажа алкоголя запрещена в соответствии с региональным законом «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области».

Руководителям торговых предприятий напоминают о необходимости соблюдения требований законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ИА REGNUM ранее сообщало, в дошкольных учреждениях Саратовской области выпускные мероприятия могут проходить в открытом режиме при соблюдении санитарных требований.

Читайте также: Приангарье вводит «сухой закон» на время проведения последних звонков