Донецк, 20 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что в 8:42 украинские войска открыли огонь по Ясиноватой с позиций в Авдеевке. По городу выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики обстреляли Ясиноватую из «Града».