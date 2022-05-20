Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Ситуацию на Украине и связанные с ней вопросы обсудили американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на встрече в Нью-Йорке, сообщает Госдепартамент США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Указано, что Блинкен и Гуттереш обсудили апрельские визиты генерального секретаря на Украину и в Россию. Они отметили обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом, вызванным боевыми действиями, и поделились взглядами на реакцию ООН «на острые человеческие страдания на Украине и вокруг неё».

Глава Госдепартамента поднял вопрос о «разрушительных» последствиях украинского кризиса для глобальной продовольственной безопасности. Также обсуждались проблемы расширения гуманитарного доступа в Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что Украины «больше не будет», если она прекратит воевать против России.

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