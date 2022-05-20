Уфа, , 08:59 — REGNUM В Советский районный суд Уфы поступило административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом 20 мая сообщили в суде.

Юрий Шевчук Wikimedia.org

«Материал поступил, зарегистрирован в Советском районном суде города Уфы в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП России. Дата рассмотрения протокола пока не известна», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

При этом по указанному делу музыканту грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в ходе концерта в Уфе Шевчук высказался о своем негативном отношении к спецоперации ВС РФ по денацификации Украины и после концерта на него был составлен административный протокол.