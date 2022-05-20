Кемерово, , 08:59 — REGNUM В Кемеровской области против 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, ранее его 85-летняя бабушка обратилась в полицию с заявлением о похищении внука.

В маске (сс) Tobias «ToMar» Maier

По её словам, похитители требовали выкуп. К моменту обращению, пожилая женщина перевела похитителям 280 тыс. рублей. Оперативники предложили потерпевшей передать ещё 20 тыс. рублей наличными, положив их в пакет и оставив их в обозначенном месте.

«Вскоре за ними прибыл злоумышленник, который был задержан сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался 21-летний внук заявительницы. Он пояснил полицейским, что задолжал крупную сумму и решил обманным путем завладеть деньгами родственницы», — отметили в ведомстве.