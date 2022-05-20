Тюмень, 20 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Тюменцев, которые тоскуют по ушедшим из России брендам, приглашают на шопинг в Казахстане. Первые шопинг-туры пройдут 27–29 мая, сообщает Moi-portal.ru.

pixabay.com Сумка с деньгами

Тюменцы смогут посетить семь больших торговых центров в Нур-Султане, путь до которого из областного центра в столицу Казахстана занимает 12 часов. Участники тура смогут посетить 800 брендовых бутиков.

Вместительность автобусов — 50 человек, транспорт будут вести два водителя, сообщили порталу организаторы поездки. Стоимость трёхдневного шопинг-тура не всем по карману — составляет 30 тыс. рублей. В данную сумму входит дорога, проживание в отеле и завтраки, посещение торговых центров, две обзорные экскурсии и страховка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уход западных брендов из России стартовал с 24 февраля 2022 года с началом спецоперации на Украине. В ответ на санкции Запада правительство нашей страны развернуло масштабную деятельность по импортозамещению.