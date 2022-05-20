Донецк, 20 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республики, сообщает 20 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:17 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще шесть снарядов калибра 122 миллиметра.

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка