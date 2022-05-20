Ульяновск, 20 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области обнаружен ещё один снаряд. Предположительно, это учебный патрон от зенитной установки, сообщается на сайте управления Росгвардии.

https://73.rosguard.gov.ru Учебный патрон от зенитной установки, обнаруженный в Ульяновске

Информация об опасной находке поступила в ведомство 18 мая. В Ульяновске на крыше заброшенного здания по улице Камышинская нашли патрон.

Группа разминирования ОМОН «Симбир» установила, что обнаруженный предмет, предположительно, является учебным 23-миллметровым патроном от зенитной установки. Взрывотехники отмечают, что находка не представляет опасности.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении опасных предметов нельзя их передвигать или трогать, а следует сразу сообщать правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Ульяновске во время строительных работ на территории пожарной части обнаружили гранату.

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