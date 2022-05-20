Донецк, 20 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая обстрелян украинскими войсками. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Атака зафиксирована в 8:17 с позиций в Авдеевке. Оттуда по городу Ясиноватая выпущено пять ракет из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 мая украинские войска атаковали Донецк.