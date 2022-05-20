Екатеринбург, 20 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали подростка-лжеминёра. Уралец был вовлечён в деятельность сообщества, участники которого изучали алгоритмы лжеминирования, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

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По данным службы, в период с 2021 по 2022 годы подросток заявлял о минировании ТРЦ «VEER Mall» «Каменск СИТИ-МОЛЛ» «Мега» и «Пассаж». Уралец признал вину в совершении преступления.

В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте минирования, отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.