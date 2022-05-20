Москва, 20 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Имена более 2 тыс. украинских военных, которые погибли, пропали без вести или попали в плен на южном направлении, содержатся в списках, опубликованных 20 мая в телеграм-канале РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эти данные передали в распоряжение агентства сотрудники российских силовых ведомств. Они, в свою очередь, получили их от «украинских патриотов из ВСУ».

По словам источника в силовых структурах, речь идёт о «небольшом участке фронта на. жном направлении, в том числе и на острове Змеиный». В основном в списках — рядовые и младший командный состав.

«Вероятно, украинские офицеры проходят особыми списками с грифом секретности», — предположил собеседник.