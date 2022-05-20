Париж, 20 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет получить ответ в ближайшие недели на заявку Молдавии на членство в ЕС, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Ваша страна подала заявку на членство в Европейском союзе 3 марта. Я надеюсь, что следующие несколько недель позволят нам дать Молдавии четкий ответ, который заслуживает этого, учитывая геополитическую, гуманитарную ситуацию и ситуацию в области безопасности», — заявил президент Франции.

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