Хабаровск, 20 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Национальный якутский праздник Ысыах отметят в Хабаровском крае. Торжество запланировано на 21 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ЯСИА Якутский национальный праздник «Ысыах». Момент благословения праздника

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Гостей ждёт насыщенная программа. Этнический праздник начнётся с ритуально-обрядового действия Арчы түһэ и обряда Алгыс. Первый из ритуалов посвящен очищению от злых духов, а второй — поклонению священному огню.

Выступят также творческие коллективы Якутии — представят музыкальную композицию «Оймякон — Полюс холода», с участием повелителя холода «Чысхаана» и хозяйки ледяной горы «Муус Хайа».

Праздник пройдет на территории туристического комплекса в селе Воронежское-1.

Отмечается, что Ысыах проводится на берегу Амура уже 50 лет. С 2013 года праздник включен в программу мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидобстановке по коронавирусу национальный праздник Ысыах Туймаады в 2021 году прошёл в Якутии онлайн.