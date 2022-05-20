Кэри, США, 20 мая 2022, 08:56 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store в рамках «мегараспродажи» предложил геймерам бесплатно получить копию игры Borderlands 3. Об этом 20 мая сообщает портал GamesRadar Plus.
Акция продлится до 26 мая 2022 года. Отметим, что пользователи из России не смогут добавить Borderlands 3 в свою библиотеку Epic Games Store, это смогут сделать только люди, имеющие учётную запись другой страны.
Напомним, 6 марта 2022 года администрация Epic Games Store объявила, что приостанавливает коммерческие операции в России. В компании Epic Games заявили, что этот шаг является ответом на специальную военную операцию России, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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