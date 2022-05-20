Кэри, США, 20 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store в рамках «мегараспродажи» предложил геймерам бесплатно получить копию игры Borderlands 3. Об этом 20 мая сообщает портал GamesRadar Plus.

Игра Bordelands 3

Акция продлится до 26 мая 2022 года. Отметим, что пользователи из России не смогут добавить Borderlands 3 в свою библиотеку Epic Games Store, это смогут сделать только люди, имеющие учётную запись другой страны.

Напомним, 6 марта 2022 года администрация Epic Games Store объявила, что приостанавливает коммерческие операции в России. В компании Epic Games заявили, что этот шаг является ответом на специальную военную операцию России, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.