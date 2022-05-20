Москва, 20 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, волжские регионы России празднуют День Волги. В 2022 году поздравить главную реку страны можно экологично: уже завтра, 21 мая, в поддержку нацпроекта «Экология» пройдет одноименная акция по расчистке берегов.

Наталья Диева Волга

Традиция праздновать «День Волги» зародилась в 2008 году в Нижнем Новгороде, а в прошлом году, 21 мая, на берегах крупнейшей реки Европы в поддержку национального проекта «Экология» впервые прошла экологическая акция, участникам которой удалось собрать 10 тонн мусора.

Организаторами акции второй год подряд выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации и добровольческой акции «Вода России».

В этот раз ключевые мероприятия состоятся в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Волгограде. В каждом из городов — участников акции пройдет настоящий экофестиваль: на набережной Волги, где в каждом регионе будет проходить уборка, на протяжении всего дня будут работать интерактивные площадки и зоны для детей и молодежи, которые помогут узнать больше о влиянии загрязнений на акватории водных объектов, а также научат правилам сортировки отходов.

«Так получается, что в любом месте — если едешь по дороге в другой город (а мы часто путешествуем) — вроде все красиво, но стоит остановиться, полюбоваться природой, можно увидеть горы мусора. Люди где стоят, там и бросают, это неправильно», — отметил постоянный участник акций о расчистке берегов Станислав Постников.

Также для участников «Дня Волги» предусмотрена развлекательная программа: фотозона, живая музыка, викторины и розыгрыши эко-призов.

«Все поволжские регионы России 20 мая отмечают День великой реки — День Волги. О ней слагали стихи, писали песни и снимали фильмы. Для нас, студентов Волжского университета и курсантов-кулибинцев, День волги — всегда большой праздник», — отмечает студентка факультета Волжского государственного университета водного транспорта Анастасия Бурмистрова.

Каждый участник акции «День Волги» может не только очистить берега родной реки и присоединиться к стратегической инициативе Генеральной уборки страны, но побороться за памятные призы, получая баллы за участие в активностях. Получать и накапливать баллы можно при помощи выполнения простых заданий, например, рассказав об акции в социальных сетях с хэштегами #нацпроектэкология и #деньволги2022. Заработанные баллы можно будет обменять на стикерпаки, термобутылки, поясные сумки, футболки и другую памятную экологическую атрибутику с символикой акции.

«Ключевая задача акции — обратить внимание жителей поволжских городов и всех остальных россиян на чувствительность речной экосистемы к воздействию человека, а также напомнить о важности защиты родной природы. В прошлом году в День Волги удалось объединить более 2,5 тысяч неравнодушных жителей Поволжья, в 2022 году мы рассчитываем привлечь к участию в акции еще больше людей, а в перспективе — масштабировать этот опыт на другие реки страны», — поделилась генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Присоединиться к акции и сделать берега реки чище смогут жители всех приволжских регионов. Организовать «День Волги» в своем населенном пункте можно самостоятельно, для этого нужны только берег Волги и личная инициатива. Узнать больше об акции и подать заявку на организацию собственного субботника в рамках «Дня Волги» можно на сайте деньволги. рф.

Во многих поволжских регионах Акцию «День Волги» поддержали представители крупного бизнеса. Так, в Твери акцию проведет АО «АтомЭнергоСбыт» — дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом», входящее в контур ОА «Концент Росэнергоатом». Еще одна компания Росатома — Инжиринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (ASE) и сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) поддержат акцию в Нижнем Новгороде. Дочерняя компания ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Саратов» в честь «Дня Волги» проведет уборку волжских берегов в Саратове, а в городе Котельниково Волгоградской области расчистят берега река Аксай Курмоярский, там экологическую инициативу поддержала компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», дочернее предприятие компании АО «МХК «ЕвроХим».

«Волга — сердце европейской части России, ее главная водная артерия. Вдоль ее берегов проживает почти треть населения Российской Федерации, а бассейн охватывает 39 субъектов, начиная от Пермского края на севере и заканчивая Астраханской областью на юге. Значение Волги поистине огромно. От ее благополучия напрямую зависит не только здоровье миллионов людей, но и важнейшие сферы экономики, в том числе сельское хозяйство, энергетика и ЖКХ. Именно поэтому так важно оберегать ее чистоту.

Мы хотим, чтобы «День Волги» стал поистине всенародным праздником, поэтому в рамках акции «Вода России» пройдет множество приуроченных к этому знаменательному событию субботников, центральными площадками выступят Нижний Новгород, Самара, Казань и Волгоград. К этим мероприятиям акции, а также к любой из 13 тысяч запланированных на этот год уборок может присоединиться любой желающий», — прокомментировал директор Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Илья Разбаш.

В Казани акция «День Волги» начнется в 11:00 по местному времени и пройдет на излюбленном казанцами городском пляже «Нижнее заречье» (ул. Пролетарская) с потрясающим видом на казанский кремль, на месте впадения реки Казанки в Волгу. В мероприятии примут участие министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, а также посол ГТО, заслуженный тренер РФ, вице-президент федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Как пояснил руководитель реготделения Русского географического общества в РТ, руководитель подводного исследовательского отряда Русского географического общества им. Алексея Леонова Дмитрий Шиллер, очисткой Волги, других рек и озёр республики отряд занимается более 17 лет.

«Это и наша радость, и наша боль. Радость — потому что буквально за несколько лет общественное движение выросло в дело государственного уровня. Оздоровление Волги, других рек и водоёмов вошло в федеральные программы, в нацпроект «Экология». С каждым разом волонтёров всё больше, и это в основном молодёжь. 22 мая спасать Волгу приходят ребята из всех вузов Казани», — отмечает учёный.

В Нижнем Новгороде акция стартует также в 11:00 местного времени, место сбора — ул. Сибирская д. 3 (ресторан «Соляная биржа»). Участников поприветствует министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. День Волги в Нижнем Новгороде поддержат Госкорпорация «Росатом» и нижегородское отделение Сбербанка.

«В 2008 году этот праздник был согласован с организацией ЮНЕСКО», — напомнил доцент кафедры управления транспортом Волжского государственного университета водного транспорта Александр Лисин. Говоря о своих детских воспоминаниях о Волге, он отметил, что испытывал чувство гордости от того, что родился в Нижнем Новгороде, который стоит на великой реке. «И вот ощущение такого большого, красивого, светлого (об этом можно говорить с гордостью) — оно сохранилось до сегодняшних дней», — пояснил учёный.

Самара также будет ждать гостей в 11:00 местного времени, акция пройдет в Октябрьском районе, на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии. Участие в Дне Волги примет министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, а также представители министерства, деятели культуры и спорта, представители общественных организаций.

В Волгограде мероприятия акции «День Волги» начнутся с 10:00 местного времени в одном из живописнейших уголков города — на пляжной территории Краснослободского городского поселения в непосредственной близости к пляжу «Бобры».

Во всех регионах в акции примут участие представители региональных министерств природы, российские звезды театра и кино, известные спортсмены, представители экологической общественной организации «ЭКА», волонтерские организации, музыкальные проекты, представители СМИ и неравнодушные граждане.

«Волга — живописная река. Но эти маленькие речушки, которые в неё впадают, они довольно грязные, их хочется очистить, чтобы приятнее было находиться в таком замечательном месте», — считает участник клуба «Зелёный парус» Михаил Крылов.

Завершатся мероприятия награждением самых активных волонтеров, которым будут вручены памятные призы. На площадке будет работать фуд-зона, локации развлекательной программы и зоны мастер-классов. А кульминацией неформальной части станут концерты с участием популярных коллективов регионов. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в акции «День Волги — 2022» можно на сайте деньволги. рф.

Как сообщало ИА REGNUM, оздоровление Волги предусмотрено нацпроектом «Экология». Берега великой реки расчистят от мусора, будут построены новые очистные сооружения для сточных вод, реконструированы гидротехнические сооружения.

Предприятиям будут созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии.