Иваново, , 08:55 — REGNUM XIII Международный фестиваль театров кукол «Муравейник» пройдёт в Иванове с 20 по 24 мая, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Театр

В течение четырёх фестивальных дней зрители смогут посмотреть 16 спектаклей, которые представят театральные труппы из 11 городов России, а также из Белоруссии.

Кроме собственно спектаклей, зрителей ожидает большой театральный праздник «Привет, Фестиваль!» — он состоится 21 мая в 12:00 на площадке перед Дворцом искусств в Иванове. Здесь будут представлены участники фестиваля, запланированы анимационные программы, интерактивные игры и другие мероприятия.

Программа собственно фестиваля будет внеконкурсной.

«Это наша позиция, поскольку считаем, что сложно подобрать критерии к искусству. В программу вошли лучшие театры и постановки. Мы подбирали ее достаточно длительное время и сформировали таким образом, чтобы зрители смогли посмотреть спектакли и для детей, и для взрослых. Разноплановой программой мы хотим показать, насколько широко искусство театров кукол», — пояснил директор Ивановского областного театра кукол Сергей Ригерт.