Иваново, 20 мая 2022, 08:55 — REGNUM XIII Международный фестиваль театров кукол «Муравейник» пройдёт в Иванове с 20 по 24 мая, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.
В течение четырёх фестивальных дней зрители смогут посмотреть 16 спектаклей, которые представят театральные труппы из 11 городов России, а также из Белоруссии.
Кроме собственно спектаклей, зрителей ожидает большой театральный праздник «Привет, Фестиваль!» — он состоится 21 мая в 12:00 на площадке перед Дворцом искусств в Иванове. Здесь будут представлены участники фестиваля, запланированы анимационные программы, интерактивные игры и другие мероприятия.
Программа собственно фестиваля будет внеконкурсной.