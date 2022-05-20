Сеул, 20 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении всех районов Шри-Ланки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, 20 мая представители министерства иностранных дел призвали граждан покинуть, а также отменить или отложить поездки в данную страну в связи с тем, что правительство Шри-Ланки объявило чрезвычайное положение.

Известно, что власти Шри-Ланки объявляли о чрезвычайном положении с 1 по 3 апреля, однако 7 апреля они вновь ввели чрезвычайное положение из-за продолжающихся акций протеста.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.