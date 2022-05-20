Майкоп, , 08:54 — REGNUM В Адыгее планируется обеспечить предприятия работниками за счет осужденных, отбывающих наказание в колониях на территории республики. Возможность трудоустройства лиц, осужденных за нетяжкие преступления, обсудили глава республики Мурат Кумпилов и начальник регионального управления ФСИН Виталий Перхорович.

В колонии 40.fsin.su

Как отметил руководитель Адыгеи, в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в регионе ниже 1%. При этом количество имеющихся вакансий в разы превосходит численность безработных. Отбывающих наказание граждан можно было бы трудоустроить на предприятия различных отраслей, в том числе много рабочих рук требуется в сельском хозяйстве, было отмечено в ходе встречи.

«При условии соблюдения режимных требований и проживания в исправительных центрах граждане, осужденные к принудительным работам, могут быть трудоустроены в различных отраслях в соответствии с имеющимися специальностями и навыками», — написал руководитель Адыгеи о предложении главы УФСИН в своем Telegram-канале.

Кумпилов дал поручение изучить возможность и перспективность открытия таких центров в республике. В целом стороны сошлись во мнении, что «данная практика позволит обеспечить предприятия региона дополнительными кадрами… а оступившимся людям даст возможность честно трудиться».