Самара, 20 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Внести фестиваль «Российская студенческая весна» в один из федеральных проектов национального проекта «Образование» предложил председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты России Павел Красноруцкий. Об этом он сообщил на совместном заседании двух комиссий Государственного совета России по направлениям «Культура» и «Молодежная политика», которое прошло в Самаре.

пресс-служба региональной исполнительной дирекции фестиваля «Российская студенческая весна» Номер

Он отметил, что этот фестиваль не является конкурсом профессиональных артистов. Ее целевой аудиторией являются студенты, «для которых творчество и возможность заявить о себе в этом направлении — это механизм личностного развития, приобретения надпрофессиональных, универсальных компетенций и опыта, корректировки дальнейшей профессиональной и образовательной траектории», сообщил он.

Красноруцкий считает, что фестиваль «Российская студенческая весна» уже перерос конкурсный статус и становится полноценным механизмом выявления и продвижения талантов, стартом для новых достижений молодых людей.

«В эти дни мы станем свидетелями национального финала Студвесны в Самаре. Мероприятие организовано на очень высоком уровне и максимально отражает свою миссию — стимулировать молодежь к развитию, к продолжению творческой деятельности, вдохновлять всё большую молодежную аудиторию присоединяться к созидательной деятельности во имя благополучия и процветания нашей страны и её граждан, становиться трамплином к новым вершинам и достижениям», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре проходит фестиваль «Российская студенческая весна».