Москва, , 08:53 — REGNUM Свой бизнес в России продает швейцарская страховая группа Zurich Insurance, которая также прекращает коммерческую деятельность на российском рынке. Об этом 20 мая сообщается в пресс-релизе компании из Швейцарии.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разработчики видеоигр попросили Администрацию президента России о содействии в выходе российских продуктов на рынок Китая.