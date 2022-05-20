Вашингтон, 20 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Государства, входящие в G7, могут создать картель для контроля цен на нефть из России. Об этом 20 мая сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

По её словам, пока не удалось согласовать конкретный вариант ограничения закупок российской нефти. Однако рассказала, что для новых санкций может быть создан картель с ценовым потолком, который позволит сократить доходы российского бюджета от продажи нефти.

«Для этого нужен крупный картель: возможно, одного ЕС будет недостаточно», — сказала Йеллен.

Она также рассказала об идее применения вторичных санкций и идее тарифов вместо предельных цен.