Денвер, США, 20 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» во втором матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Джордан Кайру, Дэвид Перрон, оформивший дубль, и Брендон Саад. Российский форвард Павел Бучневич отдал две результативных передачи, у Тарасенко один голевой пас.

В составе «Колорадо» точным броском отметился нападающий Габриэль Ландеског.

Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 22 мая.