«Сент-Луис» сравнял счёт в серии с «Колорадо» в плей-офф НХЛ
Денвер, США, 20 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» во втором матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.
(сс) Sarah Connors
«Сент-Луис Блюз»
В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Джордан Кайру, Дэвид Перрон, оформивший дубль, и Брендон Саад. Российский форвард Павел Бучневич отдал две результативных передачи, у Тарасенко один голевой пас.
В составе «Колорадо» точным броском отметился нападающий Габриэль Ландеског.
Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 22 мая.