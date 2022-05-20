Оренбург, 20 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Должность главного федерального инспектора по Оренбургской области стала вакантной, сообщают СМИ.

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Ринат Гильмутдинов покинул пост ГФИ по региону. Причиной отставки назван выход на пенсию по достижению возраста 65 лет.

Стоит отметить, Ринат Гильмутдинов работал главным федеральным инспектором с 2018 году. До этого с 1979 по 2011 годы служил в органах безопасности (КГБ, ФАПСИ, ФСО). С сентября 2011 года по октябрь 2018 года возглавлял управление специальной связи и информации ФСО России в Приволжском федеральном округе.