Ульяновск, , 08:49 — REGNUM Прокуратура Ульяновской области взялась за вопросы транспортного обслуживания населения в региональном центре. По итогам проверки ведомство сделало вывод о «низкой эффективности работы» муниципального предприятия по организации перевозок, сообщается на сайте прокуратуры.

Общественный транспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM©

Ведомство проверило организацию пассажирских перевозок общественным транспортом и пришло к заключению, что изменение расписания регулярных маршрутов с учётом обращений жителей дорожно-транспортным управлением мэрии Ульяновска не рассматривался.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о низкой эффективности работы МКУ «Организатор пассажирских перевозок», а также об отсутствии контроля его деятельности», — говорится, в частности, в сообщении.

По данному факту надзорное ведомство внесло представление, а также потребовало от главы Ульяновска обеспечить контроль за регулярностью рейсов после 20:00 по трём маршрутам (№ 78, 22 и 82) из центральной части города (остановки общественного транспорта «ЦУМ», «УльГЭС») до Заволжского района.

В релизе добавляется, что о ситуации в транспортной сфере проинформирован губернатор Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что по России доступно около 5,5 тыс. межрегиональных маршрутов, и в 2022 году появятся новые.

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