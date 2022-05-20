Париж, , 08:50 — REGNUM Мировая политическая и деловая элита соберется в Давосе 22 мая после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщает 20 мая агентство France-Presse.

Всемирный экономический форум в Давосе Weforum.org

Среди 2500 делегатов Всемирного экономического форума будут более 50 глав государств и правительств, а также крупные предприниматели, ученые и представители гражданского общества.

Среди самых громких имен новый канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава НАТО Йенс Столтенберг и посланник США по вопросам климата Джон Керри.

Мир кардинально изменился с тех пор, как в январе 2020 года на горнолыжном курорте в последний раз очно проходил Всемирный экономический форум.

В то время хедлайнерами мероприятия были президент США Дональд Трамп и участница климатической кампании Грета Тунберг, а коронавирус еще не успел широко распространиться за пределами Китая.

С тех пор вспышка в Китае превратилась в пандемию, которая потрясла мировую экономику, Трамп проиграл выборы в США Джо Байдену, страны пережили погодные катаклизмы, инфляция резко возросла, а Россия начала операцию на Украине.

После виртуального форума в 2021 году и переноса очного мероприятия в 2022 году из-за штамма «Омикрон», ВЭФ возвращается в Давос. Однако к защитникам капитализма и глобализации на этот раз не присоединится привычная делегация из России.

В 2021 году на онлайн-встрече выступал президент России Владимир Путин, но в этот раз организаторы решили исключить россиян, поскольку западные державы ввели санкции против Москвы из-за конфликта на Украине.

Вместо этого на саммите по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский, а около десятка официальных лиц из его страны будут присутствовать лично.

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