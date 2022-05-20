Посёлок городского типа Коченево, Новосибирская область, 20 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка по факту травмирования женщины на железной дороге. Инцидент произошёл 18 мая на станции Коченево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ru. torange.biz Поезд

По предварительным данным, 68-летняя местная жительница пересекала пути перед приближающимся грузовым поездом.

«Машинист локомотива, увидев идущего человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось», — отметили в ведомстве.

В результате пострадавшую с различными травмами была госпитализировали в больницу. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.