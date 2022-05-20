Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Следователи Генеральной прокуратуры должны заниматься выявлением мошенников, а не преследовать честный бизнес. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Открыто заявляю: принцип «лес рубят — щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены — по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка», — заявил Токаев.

Он отметил, что данные свидетельствуют о том, что следователи зачастую делают подозреваемыми предпринимателей, участвующих в имущественных спорах. Президент заявил, что нужно прекращать уголовные дела, основанные на «фантазиях» правоохранителей, а с тех, кто такие дела возбуждает, нужно спрашивать.

По словам главы республики, только за последние пять месяцев были защищены права 100 тыс. предпринимателей. Это указывает на масштаб проблемы.

«Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство», — сказал Токаев.