Санрайз, США, 20 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флорида Пантерз» во втором матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Тампы» шайбы забросили Кори Перри и Росс Колтон (60). Российский нападающий Никита Кучеров отдал одну результативную передачу.

В составе «Флориды» точным броском отметился Ээту Луостаринен.

Таким образом, «Тампа» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 22 мая.