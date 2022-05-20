Воронеж, , 08:45 — REGNUM Десятки мероприятий пройдут в Воронежской области 21 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музее», впервые за два года мероприятия состоятся в очном формате. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Посетители музея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации правительства региона, к акции присоединятся все воронежские областные музеи.

Так, в Воронежском областном краеведческом музее запланировано проведение интерактивной программы «Прием в пионеры», а также показ детского спектакля кукловодов-петрушечников театра «Коза Дереза». Также гостей ждёт шоу от мастерской «Кузница МарКА», в котором зрители смогут принять участие в изготовления кованых изделий. В отделе музея«Великая Отечественная война 1941-45 гг.» («Арсенал»)» выступит лауреат Всероссийского конкурса Оркестр народных инструментов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, а также семилукский народный ансамбль «Грани». На летней площадке музея запланировано интерактивная программа от воронежского военно-исторического клуба «Отечество» «Аты-баты, шли солдаты…», где будет представлена выставка «Экспонаты Великой Отечественной войны» и интерактивная площадка «Медицина Великой Отечественной войны».

Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского представит тематический экскурс об особенностях типологии русского портрета XVIII столетия, лекцию «Петровские корабли. История военного флота на Воронежской земле» и ряд мастер-классов, а также концерт «Музыкальные эскизы».

Концерт камерной классической музыки состоится вечером 21 мая в музее имени Бунина. В музее-усадьбе Д. В. Веневитинова восстановят атмосферу салонного музыкального вечера — на старинном рояле исполнят произведения известных композиторов. Также состоится премьера сценической импровизации «Дорогая Софи!», подготовленной участниками театрального центра САХАR, а завершит вечер концерт Симфонического оркестра Воронежского концертного зала и шоу теней. В доме-музее Ивана Никитина состоится презентация музыкального альбома Олега Пожарского на стихи поэта Валентина Нервина «Заводные человечки», а позже — музыкальная программа «У ворот гусли вдарили» с участием фольклорного ансамбля «Терем».

В музее-заповеднике «Дивногорье» состоится официальное открытие первой в регионе музейной детской площадки, на которой самые маленькие посетители смогут в игровой форме познакомиться с Дивногорьем. Гостей музея-заповедника «Костёнки» ждёт концерт группы «Без понятий», спектакль на тему первобытного мира «Огонь сквозь века» музыкально-драматического театра-студии «Зазеркалье», а также файер-шоу и даже дискотека «Зажигаем по-первобытному».