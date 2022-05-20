Вашингтон, 20 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Создание специального картеля, цель которого будет установление ценового порога на поставляемую из России нефть, обсуждают в данный момент страны «Большой семерки» (G7). Об этом 20 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу минфина США Джанет Йеллен.

ArtseBie Нефть

Отмечается, что, по данным агентства, создание такого картеля способствовало бы минимизации России от продажи нефти.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — заявила журналистам в Бонне Йеллен.

При этом указывается, что источник рассказал Bloomberg, что вопросы о ограничении цен на нефть из России будут обсуждать лидеры стран ЕС в конце мая. В то же время, другой источник подчеркнул, что план по установлении потолка цен на российскую нефть будут реализованы еще не скоро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Швеции направил обращение шведскому правительству с требованием прекратить импорт в страну российских энергоносителей, в особенности газа и нефти.