Сеул, 20 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Больше половины жителей Южной Кореи согласны с необходимостью оказания помощи КНДР в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 17 по 19 мая среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, вышеуказанный ответ дали 72% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 22%.

У участников опроса также спросили, когда, по их мнению, может произойти объединение двух стран.

По мнению 57% опрошенных, что север и юг воссоединятся примерно через 10 лет. 19% считают, что объединение Кореи должно произойти как можно быстрее, ещё 19% — убеждены, что лучше двум странам не объединяться.

Как и ожидалось, наибольшая доля тех, кто не поддерживает объединение, приходится на молодых корейцев.