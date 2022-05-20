Владивосток, 20 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Компания «Шамбала» начала работу по строительству гостиничного комплекса в Приморье, сообщили в пресс-службе правительства края.

Казино Tigre de Cristal

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Российский инвестор НАО «Шамбала» ещё в октябре 2020 года запустил казино в рамках первой очереди строительства и приступил к реализации второй очереди — строительства гостиничного комплекса категории 5 звёзд на 270 номеров с казино. Планируемый срок завершения строительства — 2025 год.

Строительство идёт в рамках второго этапа инвестиционного проекта резидента игорной зоны «Приморье».

По словам директора компании Максима Смоленцева, несмотря на сложности, с которыми сталкивался бизнес за последние несколько лет, с открытия казино уже посетили порядка 300 тыс. гостей. Трудоустроено более 350 сотрудников, с открытием второй очереди количество рабочих мест увеличится ещё минимум на 200 человек. Объём инвестиций проекта составил более 5 млрд рублей, а общая площадь застройки — более 90 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Киргизии одобрил в первом чтении законопроект об игорной деятельности, предлагающий вновь разрешить работу казино на территории республики.