Оренбург, 20 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Оренбурге с 20 мая по 31 августа закрыли аэропорт. С сегодняшнего дня из аэропорта областного центра действует бесплатный трансфер для пассажиров в аэропорт Орска. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Аэропорт Оренбург».

alexandergroshev Аэропорт Оренбург

Аэропорт Оренбурга прекратил принимать и отправлять рейсы с 08:00 по местному времени (06:00 мск). Трансфер в Орск организуют для всех рейсов на комфортабельных автобусах. Чтобы воспользоваться им, пассажирам нужно предъявить маршрут-квитанцию, подтверждающую приобретение авиабилета, или посадочный талон, подтверждающий прохождение онлайн-регистрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в оренбургском аэропорту производят капремонт взлетно-посадочной полосы. Финансирование трансфера пассажиров из Оренбурга в орский аэропорт осуществляется за счёт областного бюджета.