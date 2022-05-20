Москва, 20 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Россия пригласила президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Минобороны России Россия и Египет

«Приглашение есть», — сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости, приедет ли египетский лидер на форум.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический форум пройдёт в Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года в «Экспофоруме». Своё участие уже подтвердили представители более 69 стран.

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