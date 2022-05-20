Кош-Агачский район, Алтай, , 08:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 23 пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 32 914 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число случаев инфицирования в республике достигло 34 323. За сутки зарегистрировано шесть новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского и Майминского районов, а также Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 662, в том числе 614 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки – 609, за весь период – 452 474», — добавили в штабе.