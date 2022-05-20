Калуга, , 10:19 — REGNUM В Калужской области 21 мая учреждения культуры вновь станут участниками ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев». Основная тема акции в 2022 году — «Мода на традиции». Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

«Ночь музеев»-2022. Калужский музей изобразительных искусств culture.ru

Акция «Ночь музеев» пройдет в области в шестнадцатый раз. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время и готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. в акции планируют принять участие не только музеи, но и другие учреждения культуры региона.

С программой мероприятий, запланированных в государственных и муниципальных музеях области, можно ознакомиться на информационных ресурсах учреждений, а также на официальном подпортале министерства культуры области и региональном портале органов государственной власти.

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