Москва, 20 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Факт обстрела поселка Чернобаевка на окраине Херсона со стороны киевских боевиков зафиксировали российские следователи. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Уточняется, что в результате обстрела посёлка украинскими нацистами погиб один человек и еще одна женщина была направлена в больницу с ранениями.

Также указывается, что в ходе расследования будут установлены киевские боевики, которые причастны к совершению этого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще шесть снарядов калибра 122 мм.