Петропавловск-Камчатский, , 10:39 — REGNUM Жителям Петропавловска-Камчатского до 30 мая предстоит определиться и проголосовать за один из объектов, который будет благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. На голосование представлены сквер «Геологов» в районе улицы Мишенная и смотровая площадка на улице Высотная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Благоустройство Tambov.gov.ru

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В обоих проектах благоустройства предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн.

Также проекты благоустройства выбирают жители Елизово и Вилючинска.

В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены в Петропавловске-Камчатском эко-парк на улице Вольского и Аллея флота в центре города. Также установят видеонаблюдение на двух детских площадках по улице Батарейная, 7 и Горького, 2.

«В этом году будут реализовываться долгожданные проекты по благоустройству — наша знаменитая Аллея Флота и экопарк по улице Вольского. Сейчас идёт голосование по двум территориям, которые будут благоустроены в следующем году. Это сквер Геологов на Сероглазке и наша любимая смотровая на Высотной. Нам всем нужно принять активное участие для того, чтобы сделать город лучше, я проголосовал сделал свой выбор. Это важно, потому что в этих местах можно будет прогуляться с детишками, друзьями и просто в одиночестве. Ведь приятнее смотреть на красивые новые элементы чем на поломанные. От хорошего благоустройства зависит хорошее настроение горожан», — прокомментировал руководитель «Молодёжки ОНФ» на Камчатке Александр Бессонов.

Как сообщало ИА REGNUM, В Барнауле благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» стартовали работы по благоустройству набережной Речного вокзала. На протяжении долгого времени за неимением доступных мест у водоёмов в черте города горожане приходили туда «позагорать на плитах» в грязи и мусоре.