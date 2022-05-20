Самара, , 08:36 — REGNUM Программу «Регион для молодых» предложил создать глава Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов на совместном заседании двух комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Молодежная политика» и «Культура», которое прошло в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Студенты Irinazybina

Артюхов считает, что в регионах России нужно организовывать мероприятия, не уступающие столичным.

«Мы видим отличные площадки на федеральных мероприятиях, где проходят встречи с лучшими спикерами. Люди заряжены на новые идеи, заряжены на созидание. А региональные площадки оставляют желать лучшего», — приводит пресс-служба его слова.

Артюхов отметил, что молодых людей нужно увести из торговых центров, для этого необходимо создать универсальные пространства, где у молодежь сможет общаться, собираться вместе, реализовывать свои проекты.

«Поэтому мы совместно с Росмолодежью поставили задачу разработать программу «Регион для молодых». Она позволит постоянно сопровождать молодые таланты и вовлекать их в созидательную активность», — сообщил он.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил все заинтересованные регионы включится в эту работу.

«Уверен, когда молодежная политика в 85 регионах получит ориентир, достижение которого влечет за собой получение средств для развития своей инфраструктуры, безусловно, эта деятельность получит второе дыхание, и мы увидим хорошие результаты», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре вчера стартовал фестиваль «Российская студенческая весна».

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