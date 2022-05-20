Самара, 20 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Программу «Регион для молодых» предложил создать глава Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов на совместном заседании двух комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Молодежная политика» и «Культура», которое прошло в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Артюхов считает, что в регионах России нужно организовывать мероприятия, не уступающие столичным.

«Мы видим отличные площадки на федеральных мероприятиях, где проходят встречи с лучшими спикерами. Люди заряжены на новые идеи, заряжены на созидание. А региональные площадки оставляют желать лучшего», — приводит пресс-служба его слова.

Артюхов отметил, что молодых людей нужно увести из торговых центров, для этого необходимо создать универсальные пространства, где молодежь сможет общаться, собираться вместе, реализовывать свои проекты.

«Поэтому мы совместно с Росмолодежью поставили задачу разработать программу «Регион для молодых». Она позволит постоянно сопровождать молодые таланты и вовлекать их в созидательную активность», — сообщил он.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил все заинтересованные регионы включиться в эту работу.

«Уверен, когда молодежная политика в 85 регионах получит ориентир, достижение которого влечет за собой получение средств для развития своей инфраструктуры, безусловно, эта деятельность получит второе дыхание, и мы увидим хорошие результаты», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре вчера стартовал фестиваль «Российская студенческая весна».