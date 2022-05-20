Москва, 20 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В преддверии Нового года, в рамках акции «Ёлка желаний», глава Якутии Айсен Николаев обещал исполнить мечту школьника Ромы Дроздова из Нерюнгри — мальчик мечтал увидеть московский метрополитен.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

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«С мамой Ромы, Ингой Владимировной, мы договорились, что в Москву они поедут сразу после завершения учебного года. Вчера я встретился и пообщался с Ромой и его мамой. Они уже несколько дней отдыхают в санатории «Бэс Чагда» и каждый день посещают метрополитен. А сегодня наступил тот самый долгожданный день — специально для них будет подготовлена персональная экскурсия по депо «Измайлово», чтобы Рома изнутри посмотрел работу метрополитена. Он увидит самые знаменитые достопримечательности столицы!

Я очень рад, что смог воплотить в реальность заветную мечту Ромы и увидеть его счастливую улыбку», — написал в своём телеграм-канале Айсен Николаев, находясь в рабочей поездке в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин исполнил желание 5-летнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который мечтал побывать в роли пожарного.