Москва, 20 мая 2022, 08:32 — REGNUM Следственный комитет России расследует факты преступлений киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса. О этом 20 мая сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

СК приводит данные СЦКК, по которым при обстреле украинскими силовиками Куйбышевского района Донецка погиб один мирный житель, ещё двое пострадали. Кроме того, под обстрел в Донецке попал пассажирский автобус, два человека пострадали.

По данным МВД ЛНР, в Красном Лимане в результате обстрела погибла девушка, ранена её мать.

«Следователи СК России установят все обстоятельства совершенных преступлений и круг лиц, причастных к их совершению, для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении комитета.