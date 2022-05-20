Москва, , 08:32 — REGNUM Следственный комитет России расследует факты преступлений киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса. О этом 20 мая сообщили в пресс-службе СК.

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СК приводит данные СЦКК, по которым при обстреле украинскими силовиками Куйбышевского района Донецка погиб один мирный житель, ещё двое пострадали. Кроме того, под обстрел в Донецке попал пассажирский автобус, два человека пострадали.

По данным МВД ЛНР, в Красном Лимане в результате обстрела погибла девушка, ранена её мать.

«Следователи СК России установят все обстоятельства совершенных преступлений и круг лиц, причастных к их совершению, для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении комитета.