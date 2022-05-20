Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Представители оппозиционных партий Грузии 19 мая на встрече с прибывшем в Тбилиси советнику Госдепартамента США Дереку Шолле пожаловались на политику правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщила журналистам депутат парламента республики от партии «Лело» Анна Нацвлишвили.

Шакал Табаки Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

По ее словам, лидеры оппозиции заявили, что руководство «Мечты» намеренно тормозит «демократические» реформы в стране, препятствуя прозападному курсу.

«Абсолютное большинство населения хочет жить в безопасной и демократической стране. А это возможно лишь в том случае, если страна останется на орбите Запада», — заявила Нацвлишвили.

Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе рассказал журналистам, что призвал Шолле ввести санкции против основателя «Мечты», крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзины Иванишвили, но представитель Госдепа не дал ответа по этому поводу.

Стоит отметить, что лидеры оппозиции Грузии постоянно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в «пророссийскости». Поводом для этого являет то, что Иванишвили одно время был гражданином РФ. При этом некоторые оппозиционеры ранее также имели российское гражданство.