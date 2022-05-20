Пенза, 20 мая 2022, 08:32 — REGNUM В Пензе по факту смерти рабочего на производстве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.
Несчастный случай произошел днем 13 мая. Мужчина выполнял работу на токарно-винторезном станке, когда рукой попал под вращающуюся деталь. От полученных травм рабочий скончался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
ИА REGNUM напоминает, 9 марта на территории пензенского предприятия произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума. В результате происшествия погибли два человека, восемь пострадавших были доставлены в лечебное учреждение.
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