Пенза, 20 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Пензе по факту смерти рабочего на производстве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Уголовное дело

Несчастный случай произошел днем 13 мая. Мужчина выполнял работу на токарно-винторезном станке, когда рукой попал под вращающуюся деталь. От полученных травм рабочий скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ИА REGNUM напоминает, 9 марта на территории пензенского предприятия произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума. В результате происшествия погибли два человека, восемь пострадавших были доставлены в лечебное учреждение.

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