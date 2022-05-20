Стокгольм, , 08:31 — REGNUM Парламент Швеции направил обращение шведскому правительству с требованием прекратить импорт в страну российских энергоносителей, в особенности газа и нефти,. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Авторы инициативы считают, что сначала следует изучить структуру сырьевого импорта королевства, а после рассмотреть альтернативные варианты поставок. Кроме того, правительству Швеции предложено продолжать «ту же политическую линию ЕС, которая борется за скорейшую независимость от российских энергоресурсов».

В парламенте также призвали добиваться разработки нормативно-правовой базы, которая позволит «обозначать происхождение ископаемой энергии по географическому происхождению и другим свойствам».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая латвийский министр Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия собирается отказаться от импорта газа из России.

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