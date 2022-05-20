Ульяновск, 20 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в нападении на сотрудника управления Росгвардии. Он получил реальный срок. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Под уголовное преследование попал 26-летний водитель такси. Следствием установлено, что 22 ноября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по улице Чистопрудная, он ударил гвардейца «рукой по лицу и головой в горло».

Железнодорожный районный суд Ульяновска признал ульяновца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти»). Решением суда, которое вступило в силу, ему назначено 2,5 года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении студента, которого обвинили в нападении на росгвардейца.

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