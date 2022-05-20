Екатеринбург, 20 мая 2022, 08:48 — REGNUM Свердловская область поможет восстановить город Макеевка на территории Донецкой народной республики. Об этом со ссылкой на слова мэра сообщает агентство ДНР24.
Разработана программа по восстановлению города на 2022–2025 годы. «Мы обсуждаем планы по восстановлению, проработали определенные вопросы и в ближайшее время приступим к их выполнению», — цитирует агентство мэра Макеевки Владислава Ключарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принял решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами Донбасса.