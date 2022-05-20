Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM Свердловская область поможет восстановить город Макеевка на территории Донецкой народной республики. Об этом со ссылкой на слова мэра сообщает агентство ДНР24.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Разработана программа по восстановлению города на 2022–2025 годы. «Мы обсуждаем планы по восстановлению, проработали определенные вопросы и в ближайшее время приступим к их выполнению», — цитирует агентство мэра Макеевки Владислава Ключарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принял решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами Донбасса.